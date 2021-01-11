Певица Оля Полякова удивила неожиданным откровением, когда речь зашла о ее супруге-бизнесмене

Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка стала гостьей юбилейного эфира "Светской жизни" с ведущей Катей Осадчей, раскрыв пикантные детали отношений с избранником.

Знаменитости вспомнили, что во время первого интервью, Катя особенно интересовалась мужем Оли (их браку более 16 лет). О Вадиме Полякове известно немного. Он бизнесмен и старше певицы.

"Ты у меня спрашивала: "Оля, скажите, пожалуйста, ваш муж-миллиардер... он купил вам все или не купил?" Я тебе тогда в первый раз сказала, что я своего миллиардера-супруга сделала просто хорошим человеком и теперь он просто Вадик", - вспоминала Полякова.

Осадчая поинтересовалась у артистки, как за эти годы их откровенных интервью, муж до сих пор от нее не ушел - ведь, как отметила ведущая, Оля, хоть и шутит, но всегда метко и правдиво.

"Было такое интервью, после которого он с тобой не разговаривал?", - спросила Катя.

"Во-первых, я никогда ничего плохого о нем не говорила... Я же шучу... Мой муж может уйти от меня только вперед ногами, поэтому у него нет никаких шансов! - смеясь ответила певица. - Он не обижается, он очень меня благодарит за это... Я такая красивая женщина, могу, так, локоном махнуть и уйти от него... А так он знает, что ему это не грозит".

Ранее мы сообщали, Полякова вспомнила, за что проклинала Осадчую. Певица долгое время обижалась, так как думала, что Катя не хочет брать у нее интервью.

"Дааа, я очень хорошо помню твою гонористую... хотела сказать, рожу, но это не так, у тебя очень хорошее, гонористое, лицо... которое куда-то поворачивалось в другую сторону и гордо уходило... Я бросала тебе вслед различные проклятия - очень хорошо, что они не оправдались!", - заявляла артистка.

Напомним, Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный".

Как сообщала Politeka, Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума.

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