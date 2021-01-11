Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова у синьому бікіні похвалилася новим образом під час відпочинку на Мальдівах

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що Ольга Бузова разом зі своїм коханим вирішила відправитися на жаркий відпочинок на райських островах. І там пара провела весільну церемонію. Не коментуючи ситуацію, Бузова продовжує ділитися новими фото з Мальдів.

Цього разу співачка і телеведуча поділилася кадром, на якому позувала в синьому купальнику і повернулася до об'єктиву боком. Щоб підкреслити стрункість фігури, дівчина також підняла лямки бікіні, що також викликало подив у деяких фанатів.

Бузова розповіла в підписі, що їй не нудно на курорті, адже «справжньої особистості ніколи не може бути нудно, навіть якщо ви вдома одні». Зірка любить активний відпочинок, але вона настільки втомилася і морально, і фізично за рік, що Мальдівський відпочинок – те, що було їй потрібно.

"Серед активностей - є дайвінг, водні види спорту, яхти, Риболовля! Якщо вам нудно плавати в океані, то можна проявляти активність скільки завгодно з ранку та вечора😂 😂 💙.Я обожнюю Мальдіви, і жодного разу не пошкодувала, що свою відпустку проводжу саме тут🌴 🌊», - розповідає Оля.

Фанати відповів відразу, звернувши увагу на невдалу позу зірки:

"Що м ногою; пальці ох вже ці пальці; красуня❤️ Ну не пристойно бути такою з ранку😻; коли весілля ? 😁 Дивимося на Олю і думаємо...🔥 ; Одна я дивлюся не на Олю, а на її Мізинець на нозі😂; що з її пальцями на нозі😂; увага на палець 😂на нозі який живе своїм життям😂 🙌; не найвдаліше фото...; Навіщо так труси натягувати? 🤦 ♀ ️ Вони ж не висококой посадки; так і вабить Бірюза!!!🏞️🤧».

До цього ми розповідали, як в мережі з'явилися кадри з "весілля" Бузової. Дівчина нібито разом зі своїм бойфрендом, репером Давидом Манукяном, розписалися на мальовничому Мальдівському пляжі.

Однак, багато користувачів впевнені, що торжество було не справжнім, а просто романтичним розвагою і ще одним приводом для хайпа.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

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