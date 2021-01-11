Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова в синем бикини похвасталась новым образом во время отдыха на Мальдивах

Недавно в сети появилась информация о том, что Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным решила отправиться на жаркий отдых на райских островах. И там пара провела свадебную церемонию. Не комментируя ситуацию, Бузова продолжает делиться новыми фото из Мальдив.

В этот раз певица и телеведущая поделилась кадром, на котором позировала в синем купальнике и повернулась к объективу боком. Чтобы подчеркнуть стройность фигуры, девушка также приподняла лямки бикини, что также вызвало недоумение у некоторых фанатов.

Бузова рассказала в подписи, что ей не скучно на курорте, ведь «настоящей личности никогда не может быть скучно, даже если вы дома одни». Звезда любит активный отдых, но она настолько устала и морально, и физически за год, что Мальдивский отдых – то, что было ей нужно.

«Среди активностей - есть дайвинг, водные виды спорта, яхты, рыбалка! Если вам скучно плавать в океане, то можно активничать сколько угодно с утра да вечера 😂😂💙 .Я обожаю Мальдивы, и ни разу не пожалела, что свой отпуск провожу именно здесь 🌴🌊», - рассказывает Оля.

Фанаты ответил сразу, обратив внимание на неудачную позу звезды:

«Что м ногой; Пальцы ох уж эти пальцы; Красотка❤️ Ну не прилично быть такой с утра😻; Когда свадьба ? 😁 Смотрим на Олю и думаем...🔥; Одна я смотрю не на Олю, а на её мизинец на ноге😂; Что с её пальцами на ноге😂; Внимание на палец 😂на ноге который живёт своей жизнью 😂🙌; Не самое удачное фото...; Зачем так трусы натягивать? 🤦‍♀️ Они же не высококой посадки; Так и манит бирюза!!!🏞️🤧».

До этого мы рассказывали, как в Сети появились кадры со "свадьбы" Бузовой. Девушка якобы вместе со своим бойфрендом, рэпером Давидом Манукяном, расписались на живописном мальдивском пляже.

Однако, многие пользователи уверены, что торжество было не настоящим, а просто романтическим развлечением и еще одним поводом для хайпа.

Напомним, изменившаяся Бузова с молодым любовником сделали заявление, ошарашив поклонников.

Также Politeka сообщала, что Бузова после закрытия "Дом-2" ошарашила видом на грани слез, не выдержал даже любовник