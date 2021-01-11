Фіналіст шоу «Холостячка» Олексій Тригубенко розповів, що у нього зараз з Ксенією Мішиною

Одкровенням він поділився в інтерв'ю КП.

Тригубенко серед іншого зізнався у своїй проблемі.

"Не вмію я дуріти. У мене нудне життя. Не вмію весело проводити час, так, як це вміють робити інші хлопці. З цим у мене проблема. Я такий зануда (сміється). Не вмію нормально розважатися. Може бути, колись навчуся. Але коли я в компанії веселих друзів, Ми весело проводимо час. Адже багато що ще залежить і від компанії", - заявив він.

Звичайно ж обійти стороною тему відносин з Мішиною не вийшло. Тригубенко запитали, чи розбила йому Ксенія серце своєю відмовою, або він був не сильно закоханий.

«Я не знаю, де ця грань і як це можна визначити – сильно розбила або не сильно. Як це зрозуміти? Я не розбираюся в почуттях. Вони є, але я не знаю, як їх можна пояснити словами», - відповів він.

Тригубенко додав, що зараз з Мішиною він не спілкується.

Фіналіст "Холостячки" додав, що зараз пошуком своєї супутниці життя не займається, з головою пішов у роботу.

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