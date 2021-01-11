Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе на тренуванні

На фото Нікітіна позує в чоботях і топіку. Образ Катерина доповнила чорними шортиками, які практично не приховали пружні сідниці красуні. Дівчина задерла ніжку вище голови біля жердини, показуючи вражаючу розтяжку. Красуня посміхалася, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Жінка", "добре", "от не дарма підписаний", "вогонь".

Відомо, що Катерина активно зайнялася танцями біля жердини. Дівчина вважає, що це розкріпачує і дозволяє дізнатися своє тіло. Нікітіна час від часу публікує в своєму Instagram результати тренувань, де вона танцює і показує нові рухи у пілона.

Раніше ми повідомляли, що українська актриса і зірка "жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як її змінює макіяж.

Ролик, знятий в гримерці, починається з того, що в кадрі з'являється Катерина Нікітіна без особливого макіяжу, радуючи фанатів звичайної красою.

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