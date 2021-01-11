Співачка Світлана Лобода збентежила своїм виглядом на спільному фото з донькою

Як передає Politeka.net, фото 37-річної артистки з'явилося в Instagram, і викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Світлана Лобода поділилася фото зі старшою донькою Євою ❤», - підписаний знімок.

Лобода позує на тлі новорічної ялинки в блідо-рожевому Екстра-міні сукні. Дівчинка ж вбралася в пишну сукню небесного кольору.

Відзначимо, такий вид артистки став предметом гарячих суперечок.

"Поділилася більше ногами, ніж фото з донькою«," а вище підняти сукню не можна, зовсім сором втрачено, ви артисти несете культуру в маси, а дивлячись на вас, ви її розкладаєте», «вона як транс», «забула переодягнути концертну сукню? Можна і скромніше було" « " погано напевно, коли мама займається собою, а не дітьми, фото начебто поруч з донечкою, а як з жердини зняли», «дівчинка змогла вибрати сукню тільки в коронах😂 а мама плаття по причинне місце», - пишуть в коментарях.

У той же час інші заступаються за артистку і впевнені, що критику їй пишуть виключно із заздрості. Часом коментатори навіть переходять на особистості.

Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".

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