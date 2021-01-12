16-річна дочка Олі Полякової Маша, яка нещодавно анонсувала свою рок-групу, показала себе на відпочинку
На фото Полякова позувала в прозорій сукні з декольте. Маша стояла перед дзеркалом і хвалилася своєю красою, доповнивши образ прикрасою на шиї. Зірка зібрала волосся в хвіст, а знімала себе на телефон, не відводячи від нього погляд на кадрі. 16-річна дочка Олі, як можна помітити, зовсім виросла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, так як воно було в сторіс Instagram, але зазвичай Маші пишуть багато компліментів:
"Бомбічна", "Маша, ти просто чудово виглядаєш", "ти просто офігенна", "виспалася нарешті", "боже, Ти просто дуже розкішно виглядаєш", "до чого ж ти красива", "можеш не ховатися-ти і без цього красива".
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Відомо, що молода красуня стала учасницею нової групи "Шви". Дівчина вже анонсувала появу нового контенту від колективу, а в розкручуванні допомогла і мама Маші - Оля, яка в Сторіс просила підтримати дочку.
Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова вразила шанувальників бездоганною фігурою в тісному купальнику.
"Діти. Ми з Марусею на Шрі-Ланці. Ну, хоча б помріє. Підемо в чан стрибнемо, вирішимо, що це Індійський океан", - сказала вона в опублікованому ролику.
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