Известная певица Оля Полякова показала себя и рассказала о первом проекте дочери Марии

На фото Оля позировала в футболке, показавшись перед камерой. Звезда поправляла волосы и рассказывала о начале карьеры дочери. Как оказалось, Маша решила стать участницей рок-группы под именем "Швы". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ребятки. У Маруськи свой теперь рок-группа. У моей Маши. Называется "Швы". Поэтому идите переходите по ссылке и смотрите, что ж нам молодежь приготовила", - сказала Оля.

Сама Маша объявила о начале проекта несколько часов назад в сторис Инстаграм. Красотка опубликовала фото всех участников и написала:

"А вот и страница нашей группы. Совсем скоро все релизы будут на ней, так что подписывайтесь, и не пропускайте".

На страничке новой группы можно увидеть название группы и пятерых участников, которые вошли в состав коллектива. Известно, что пока у "Швов" нет барабанщика, так как его имя не заявлено в шапке группы.

Сообщалось, что украинская "королева ночи" Оля Полякова огорошила откровенными кадрами.

В Instagram Stories Оля Полякова опубликовала короткий видеоролик, состоящий из откровенных фотографий.

Сперва в кадре Оля Полякова стоит под душем полностью раздетой, выставив свой "орешек" напоказ.

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