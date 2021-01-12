16-летняя дочь Оли Поляковой Маша, которая недавно анонсировала свою рок-группу, показала себя на отдыхе

На фото Полякова позировала в прозрачном платье с декольте. Маша стояла перед зеркалом и хвасталась своей красотой, дополнив образ украшением на шее. Звезда собрала волосы в хвост, а снимала себя на телефон, не отводя от него взгляд на кадре. 16-летняя дочь Оли, как можно заметить, совсем выросла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как оно было в сторис Инстаграм, но обычно Маше пишут много комплиментов:

"Бомбическая", "Маша, ты просто великолепно выглядишь", "ты просто офигенная", "выспалась наконец-то", "боже, ты просто очень роскошно выглядишь", "до чего же ты красивая", "можешь не прятаться – ты и без этого красивая".

Известно, что молодая красавица стала участницей новой группы "Швы". Девушка уже анонсировала появление нового контента от коллектива, а в раскрутке помогла и мама Маши - Оля, которая в сторис просила поддержать дочь.

Сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова впечатлила поклонников безупречной фигурой в тесном купальнике.

"Ребята. Мы с Марусей на Шри-Ланке. Ну, хотя бы помечтает. Пойдем в чан прыгнем, решим, что это Индийский океан", - сказала она в опубликованном ролике.

Напомним, дочь Поляковой окунулась с головой в шоу-бизнес, мать не сдержала эмоций

Также Politeka писала, что измученная дочь Оли Поляковой огорошила странным видом в кафе, неожиданное фото

Также Politeka писала, что Полякова показала свою дочь-красотку в постели, раскрыв любопытные детали из ее жизни



