Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в найгарячішому образі

Олена здалася без білизни та одягу, хвалячись пишним бюстом, який притиснула пальчиками руки, щоб не засвітити найпікантніше. Дівчина знімала себе в дзеркало, яке було запітнілим. Як можна зрозуміти з підпису, Омович була в душі. Кадр вийшов дуже гарячим і захопливим, адже модель зовсім не соромилася своїх форм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій під душем", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красиво. Вибачте а з таким бюстом не важко?", "Вау, мила дівчина, ти мені дуже подобаєшся"," гарний настрій в душі", " ти така приголомшливо красива і така сексуальна !!! Ти наповнюєш мою фантазію кожен день", " ти думаєш це теж круто?", "Теплий душ ... гарного понеділка".

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Олена вирішила епатувати публіку тим, що вийшла на балкон серед січня, скинувши весь одяг. З собою вона захопила простирадло, яким злегка прикрила видатний бюст і передню частину тіла. А ось сідниці вона вирішила не прикривати.

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