Дружину "Холостяка" Микити Добриніна Дашу квіткову нещодавно звинуватили в тому, що вона копіює Холостячку Ксенію Мішину, але все виявилося навпаки

Раніше спалахнули гучні обговорення фотосесій Холостячки Ксенії Мішиної і дружини Холостяка Даші квіткової, які виявилися неймовірно схожі за стилістикою і навіть показами, пише Viva.

У плагіаті звинувачували Дашу квіткову, але як виявилося, її фото сесія була раніше, ніж зйомка Мішиної.

"Хотілося б прокоментувати дану ситуацію і внести ясність для багатьох шанувальників і глядачів. @antonovakseniya є першорядним автором ідеї, якою не просто надихнувся фотограф, що зняв Ксенію та Олександра, а бездумно скопіювали до останнього кадру. @antonovakseniya вже зверталася до даного фотографа з проханням вказати першоджерело його копії, він їй відмовив у цьому. Що, на мій погляд, негарно", - заявив фотограф Ігор Новіков, який проводив зйомку Добриніна і квіткової.

Ситуацію коментують у мережі.

"Це в до смішно хлопці 😂 😂 😂 нехай ще посваяться що у них айфони одне кольору або Хто який бургер кольором з'їв 🤪 🤪 🤪 🤪 сміх якщо чесно ! Квіткова зірка велика 😆 😆 😆 😆 😆 😆звичайна дівчинка:; (така ж звичайна як і Мішина", " дівчаткам нудно жити?", "Не знаю, хто у кого, але у Мішиної вийшло крутіше», "Блін, що за маячня, і аналогічних фотосесій мільйони, а хто б собі не хотів такі круті фото але зі своєю коханою людиною?", - пишуть користувачі Інтернету.

Відзначимо, за всю історію проектів "Холостяк" і "Холостячка" в усьому світі одружилися всього три пари, серед українців - Микита Добринін і Дарина Квіткова. Еллерт запевнив, що вони з Ксенією стануть четвертими молодятами.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»