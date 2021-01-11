Гімнастка Анна Різатднова ощасливила публіку спокусливим образом, розповівши про свій фешенебельний відпочинок

Як передає Politeka.net, 27-річна фаворитка хореографа Влада Ями з "Танців з зірками" опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішному вигляді.

Так, Різатдінова позувала в безлюдному торговому центрі, будучи в ультракоротких чорних шортиках зі світлим геометричним орнаментом, які ледь прикривали її пружний "горішок", та темному топі. Босоніжки на шпильці з великим декором на лямках і невелика сумочка доповнили лук.

Анна розпустила довге волосся й "хижо" відставила ніжку, поставивши одну руку на пояс.

У підписі красуня розповіла про свій відпочинок в Дубаї. За її словами, вона з першого погляду закохалася в це місто (і було це ще в 2016 році) - тепер з радістю повертається сюди знову і знову.

"Тут намагаються створити все найкраще. Якщо будівля - то вона повинна бути найвищою в світі, якщо фонтан - то найбільшим і яскравим. Хочуть виділитися і показати все барвистим 💥. Мене дуже радує, що є дуже багато місць, куди можна сходити з дітьми. Також просто зводить з розуму кількість ресторанів - на будь-який смак і бюджет. Тому я вирішила днями порадувати себе і відвідала стейк-хаус Nusr-Et. Я давно хотіла туди потрапити, тому що власник і шеф-кухар цього закладу Нусрет Гьокче - неймовірно популярний. Так що тепер ще одна маленька мрія втілилася в реальність 🤩 як вам мій невеликий travel-пост?", - йдеться в повідомленні.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене:

"Вкрадуть🤣"

"Така красуня 😻 💎 "

"Так тримати, читаю із задоволенням☺❤️"

"Тільки звідти. Зовсім overrated місце без душі або культури. Класні ресторани-так. Найбільша визначна пам'ятка - молл і фонтан... заїжджений Єгипет на голову цікавіше"

Нагадаємо, фаворитка Влада Ями Різатдінова попустувала на даху і звела з розуму гарячим видом в купальнику: "мрія".

Як повідомляла Politeka, фаворитка Ями з "Танців з зірками" розповіла, що пов'язує її з Сергієм Мельником: відверте зізнання.