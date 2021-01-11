Співачка Світлана Лобода приголомшила новою порцією знімків і відвертим зізнанням
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом зі старшою донькою Євангеліною.
Світлана та її 9-річна спадкоємиця позували на добре освітленому мосту: на задньому тлі потопало у вогнях нічне місто.
Співачка була в чорних шкіряних штанях, блискучому піджаку й темному топі, який, здавалося, зрадницьки "зісковзнув" з бюста, оголивши пружну й засмаглу красу. А її дочка, з двома милими хвостиками, пригорнулася до матері в костюмі з рожевими, чорними та леопардовими вставками.
В одній руці зірка тримала сумочку, а іншою міцно обіймала та ніжно притискала до себе Єву.
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Лобода не стримала почуттів у підписі:
"Січень - місяць, який я завжди присвячую сім'ї. Чисті, сильні емоції. Безумовна любов ❤️"
Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Які ж ви класні))"
"як схожі😻 красуні❤"
"Сильніше любові мами до дитини нічого бути не може 😍 🙏"
"Правильне і мудре рішення😊"
"Дівчули-гарнюні 🌷🌷"
"Ой ой ой 🙈"
Варто відзначити, в останні дні зірка дійсно часто радує шанувальників сімейними фото. При чому не тільки з дочками (у Єви є дворічна сестричка Тільда), але також і зі своєю мамою Наталією.
Так, Світлана викликала фурор, показавши 63-річну Наталію Василівну в купальнику.
Засмаглі красуні розмістилися на газоні: дочка попереду, а мама ззаду. Жінки витягнули ніжки, злегка зігнувши їх в колінах. Їх ніжні обійми та щасливі посмішки викликали у публіки приємні відчуття.
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