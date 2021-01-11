Відома українська телеведуча Даша Трегубова, відома за проектом "Х-фактор", вразила розкішними ногами в одному піджаку

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"...Це в сфері моралі вважатимуть прогресом. Через двадцять років я прийду за кріслом, на якому ти переді мною сиділа в день, коли для Христового тіла завершувалися розп'яття муки-в п'ятий день Страсної ти сиділа, руки схрестивши, як Буонапарт на Ельбі. І на всіх перехрестях біліли верби. Ти склала руки на зелень сукні, не ризикуючи їх розкривати в обійми..."Йосип Бродський. Прощайте, мадемуазель Вероніка. Читайте хорошу поезію на карантині", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Трегубова позує в одному піджаку і масці на обличчі, спокусливо застигнувши на стільці. Образ красуня доповнила туфлями, які залишила біля себе.

"Фото з серії: На 50 відтінків темніше", "Даша, це бомба", "віртуозне спокушання", "виглядаєш неймовірно", "по-перше, це красиво", "стрункість і елегантність", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська актриса і ведуча "Х-фактора" Даша Трегубова покрасувалася виглядом в розкішній сукні в компанії Володимира Остапчука

Ведучий з'явився на святі в стильному оксамитовому піджаку з краваткою-метеликом. А ось сама Трегубова прийшла на захід в сукні і прикрасах в стилі 30-х.Бежевий наряд з напівпрозорою спідницею ідеально підкреслив фігуру актриси.

Нагадавши, ведуча "Х-фактора «Трегубова скинула одяг заради гарячих кадрів: "Еммануель нашого часу".

Як повідомляла Politeka, Трегубова з " Х-фактора «змусила собою милуватися, перетворившись в» хижачку«: "Ох, ці очі...".

Також Politeka писала, що життєрадісний Остапчук відірвався під Лободу і Меладзе, які приїхали в Україну: кадри закулісся.