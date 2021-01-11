Українська співачка Настя Каменських вразила розкішною фігурою, показавшись в тісному купальнику

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Дика енергія острова", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Каменських позує в тісному купальнику, закинувши руки за голову і посвітивши схудлим тілом. Шанувальники співачки прийшли в неймовірний захват від побаченого, заваливши дівчину компліментами.

"Заздрісні очі👀 так і вабить Бірюза", "кайфова жінка", "вау, янголятко", "красуня", "дуже круто виглядаєш", "вогонь", "енергетична ти наша", "моя улюблена", "найкраща на світі", "чудо-юдо наше чарівне... Легка як вітерець...яскраве як сонце...гаряча як каптерка металургів", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українську співачку Настю Каменських запідозрили у вагітності. Кадри зі святкування Нового року показав телеведучий і актор Юрій Горбунов. У Кадр також потрапив Потам, чоловік Каменських, і її мама. Також за кадром чути голос дружини Горбунова-Каті Осадчої.

Нагадаємо, що кокетлива Каменських збентежила новорічним образом в крихітній сукні:"а животик то видно".

Як повідомляла Politeka, Каменських ефектно скинула піжаму, вразивши фігурою в атласній комбінації:"Красива жінка".

Також Politeka писала, що гаряча Каменських несподівано змінила образ і здивувала всіх скромністю: "дуже красиво і мило...".