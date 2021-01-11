Украинская певица Настя Каменских впечатлила роскошной фигурой, показавшись в тесном купальнике

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

"Дикая энергия острова", - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Каменских позирует в тесном купальнике, закинув руки за голову и посветив похудевшим телом. Поклонники певицы пришли в невероятный восторг от увиденного, завалив девушку комплиментами.

"Завидущие глаза👀 Так и манит бирюза", "кайфовая женщина", "вау, ангелочек", "красотка", "очень круто выглядишь", "огонь", "энергетическая ты наша", "моя любимая", "самая лучшая на свете", "чудо-юдо наше волшебное... Лёгкая как ветерок...яркое как солнце...горячая как каптерка металлургов", - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинскую певицу Настю Каменских заподозрили в беременности. Кадры с празднования Нового года показал телеведущий и актер Юрий Горбунов. В Кадр также попал Потам, муж Каменских, и ее мама. Также за кадром слышен голос супруги Горбунова – Кати Осадчей.

Напомним, что кокетливая Каменских обескуражила новогодним образом в крошечном платье: "А животик то видно".

Как сообщала Politeka, Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".

Также Politeka писала, что горячая Каменских неожиданно сменила образ и удивила всех скромностью: "Очень красиво и мило...".