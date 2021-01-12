Відомий український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про помилки

На фото Шоптенко показала себе в синьому піджаку і штанях. Зірка посміхалася, приснивши верхню частину одягу, під якою був білий топік. Олена залишила волосся розпущеним, поклавши на них руку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Своїм студентам я завжди говорю одну важливу річ.

У залі для глядачів ніхто, насправді, не знає як має виглядати той чи інший рух. Про це в курсі тільки я і вони

Тому, помиляючись, ніколи не потрібно це показувати. Просто зробіть помилку частиною постановки, тому що фокус на помилку загрожує подальшими помилками", - написала Олена під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Браво", красуня"," дуже схожа на маму"," Вік живи, вік вчися","судячи з фото, ви непогано так налагоджували".

Повідомлялося, що знаменита українська танцівниця Олена Шоптенко показала зухвалий латексний образ судді «Танців з зірками» Катерини Кухар.

Так, фанат попросив Шоптенка показати фото, на якому вона позує з кимось із суддів «Танців з зірками». У відповідь танцівниця поділилася знімком, зробленим з Кухар за лаштунками сьомого сезону.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" в "невидимих" трусиках прикувала погляди до себе

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