Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позує в червоній міні-сукні з білим фартухом. Дівчина стоїть на підборах, а в руках тримає папку. Волосся Ірина зібрала в хвостик, а образ доповнила яскравим манікюром. Сопонару не соромилася показати себе, а особливо - довгі ніжки, які як помічено на фото, склали півтора метра. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Бомбезна; дуже красиво. Ідеальна дівчина і дуже красива; Красуня, вогонь. Підпалюй гніт...; Красуня; Який прекрасний погляд; гармата); красуня; не важливо який костюм, важливо хто в ньому!!!)); Красива; ти дуже красива; Хороший костюм; цікаве питання виникло в голові , а як правильно, одяг повинен фарбувати жінку або жінка одяг ?); Яка Бекхем???, Іра, ви краще. Ви жива і справжня".

Повідомлялося, що зірка «Кварталу 95» Ірина Сопонару показала відмінну фігуру в чорній білизні.

Красуня завжди виглядає відмінно і дівчину постійно хвалять. Наприклад, її особисте Селфі, зроблене в спальні на тлі ліжка перед дзеркалом не залишило шанувальників байдужими.

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