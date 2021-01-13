Дружина артиста DZIDZIO, співачка SLAVIA, приголомшила публіку небувалим видовищем

Як передає Politeka.net, Ярослава (справжнє ім'я дівчини, - ред.) опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Інстаграм, на яких показала себе на відпочинку в Домініканській Республіці.

Засмагла красуня побешкетувала на пляжі Карибського моря в спокусливому білому бікіні. Брюнетка ефектно пробіглася по пісочку та піднятим штормом хвилях. Помітно, як тендітну дівчину аж трохи зносить сильним вітром.

Неможливо не замилуватися її апетитною фігуркою, яку SLAVIA продемонструвала з усіх ракурсів. Крім того, окремої уваги гідний навколишній пейзаж: синяво-чорне грозове небо та море, що розбушувалося.

"Моя стихія - вода й повітря ...", - підписала кадри зірка.

Відзначимо, натхненна співачка тільки недавно зважилася почати сольну кар'єру.

"Я дуже серйозно налаштована, якщо хтось ще не зрозумів. Пишу пісні, готую альбом. І нова пісня буде ще крутіше, ніж "Я тобі не мамка!". Це я вам обіцяю! Вона викличе справжню хвилю емоцій", - ділилася Ярослава своїми планами в одному з інтерв'ю.

Дівчина зізнавалася, що навіть на відпочинку думає про зйомки кліпів.

Наприклад красуня виставляла кадри в Instagram, як куражиться в прозорій водичці в жовтому купальнику. Відразу навіть незрозуміло, що краще споглядати: чи то запаморочливі тропічні види, чи то її фантастичний силует в мокрому бікіні.

"Коли душа радіє - я танцюю... і в думках знімаю новий кліп", - підписувала кадри зірка.

До речі, до цього Ярослава повідомляла, що вони з чоловіком відпочивають на знаменитому острові Саона. А відомий він тим, що саме тут знімали рекламу кокосового батончика "Баунті".

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