Супруга артиста DZIDZIO, певица SLAVIA, ошеломила публику небывалым зрелищем

Как передает Politeka.net, Ярослава (настоящее имя девушки, - ред.) опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя на отдыхе в Доминиканской Республике.

Загорелая красотка пошалила на пляже Карибского моря в соблазнительном белом бикини. Брюнетка эффектно пробежалась по песочку и взыдмленным штормом волнам. Заметно, как хрупкую девушку аж немного сносит сильным ветром.

Невозможно не залюбоваться ее аппетитной фигуркой, которую SLAVIA продемонстрировала со всех ракурсов. Кроме того, отдельного внимания достоин окружающий пейзаж: иссиня-черное грозовое небо и разбушевавшееся море.

"Моя стихия - вода и воздух...", - подписала кадры звезда.

Отметим, воодушевленная певица только недавно решилась начать сольную карьеру.

"Я очень серьезно настроена, если кто-то еще не понял. Пишу песни, готовлю альбом. И новая песня буде еще круче, нежели "Я тобі не мамка!". Это я вам обещаю! Она вызовет настоящую волну эмоций", - делилась Ярослава своими планами в одном из интервью.

Девушка признавалась, что даже на отдыхе думает о съемках клипов.

К примеру красотка выставляла кадры в Инстаграм, как кружится в прозрачной водичке в желтом купальнике. Сразу даже непонятно, что лучше созерцать: то ли головокружительные тропические виды, то ли ее фантастический силуэт в мокром бикини.

"Когда душа радуется - я танцую... и в мыслях снимаю новый клип", - подписывала кадры звезда.

К слову, до этого Ярослава сообщала, что они с супругом отдыхают на знаменитом острова Саона. А известен он тем, что именно здесь снимали рекламу кокосового батончика "Баунти".

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена DZIDZIO подразнила ягодицами в микро-бикини: "Отгадайте, где я?".

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