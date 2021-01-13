Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону " Танців з зірками», Санта Дімопулос, блиснула засмаглим тілом в купальнику, зачепивши навіть Потапа

Зірка зараз з сім'єю відпочиває в Дубаї і ділиться враженнями і відповідними знімками на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, на новому фото Санта Дімопулос позувала в спокусливому пляжному образі. На ній був купальник-бікіні персикового відтінку, який ідеально підкреслював засмаглу шкіру співачки.

Доповнили образ Санти великі окуляри і сережки з блискучими кристалами.

"Як же я люблю відпочивати. Про що хочете наступний пост?",- запитала співачка.

Після такого питання не зміг пройти повз і чоловік Насті Каменстких Олексій Потапенко (Потап)

"Про те, як ти любиш працювати. Чоловікові привіт», - написав він.

Але мабуть на відпочинку хочеться говорити про інші теми.

"Про це пізніше. І тобі привіт", - відповіла Санта.

Відзначимо, пляжний образ засмаглої красуні разом з її підтягнутим тілом зібрали безліч компліментів.

"Санточка, з кожним фото я дивуюся, яка ж Ви красуня", "красуня наша", " Санта Ви чудові!🌷",- пишуть в коментарях.

До речі, Потап з Каменських зараз також знаходяться на відпочинку. Вони надали перевагу Мальдівам.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію: "коли мені було 16 років...".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос зробила гостру заяву про лицемірство після звинувачення Саніної на "Танцях з зірками": "під дурочку...".

Також Politeka писала, що переможницю " Танців з зірками «Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби:»як мокра кішка...".