Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону " Танців з зірками», Санта Дімопулос, блиснула засмаглим тілом в купальнику, зачепивши навіть Потапа
Зірка зараз з сім'єю відпочиває в Дубаї і ділиться враженнями і відповідними знімками на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Так, на новому фото Санта Дімопулос позувала в спокусливому пляжному образі. На ній був купальник-бікіні персикового відтінку, який ідеально підкреслював засмаглу шкіру співачки.
Доповнили образ Санти великі окуляри і сережки з блискучими кристалами.
"Як же я люблю відпочивати. Про що хочете наступний пост?",- запитала співачка.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
16-річна дочка Полякової в прозорій сукні засвітила свій розкішний номер: не відстає від мами
Глущенко з "Дизель шоу" ошелешила розповіддю про витівку чоловіка, плани різко змінилися: "Поїхали здавати ПЛР тест"
Госпіталізований Чапкіс розкрив свій діагноз, ситуація важка: "Тепер лежу в..."
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
Після такого питання не зміг пройти повз і чоловік Насті Каменстких Олексій Потапенко (Потап)
"Про те, як ти любиш працювати. Чоловікові привіт», - написав він.
Але мабуть на відпочинку хочеться говорити про інші теми.
"Про це пізніше. І тобі привіт", - відповіла Санта.
Відзначимо, пляжний образ засмаглої красуні разом з її підтягнутим тілом зібрали безліч компліментів.
"Санточка, з кожним фото я дивуюся, яка ж Ви красуня", "красуня наша", " Санта Ви чудові!🌷",- пишуть в коментарях.
До речі, Потап з Каменських зараз також знаходяться на відпочинку. Вони надали перевагу Мальдівам.
Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію: "коли мені було 16 років...".
Як повідомляла Politeka, Дімопулос зробила гостру заяву про лицемірство після звинувачення Саніної на "Танцях з зірками": "під дурочку...".
Також Politeka писала, що переможницю " Танців з зірками «Дімопулос принизили на всю країну, кадри ганьби:»як мокра кішка...".