"Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець, переможець шоу Олександр Еллерт розповіли про пам'ятні моменти проекту, про які не знають глядачі

Подробицями поділилися в розважальному YouTube-проекті Еллерта і півфіналіста проекту і друга Олександра Андрія Рибака.

Так, один запам'ятовується епізод стався у фіналі проекту, коли Еллерт і Мішина літали на параплані. І першим в повітря піднявся Саша, який дуже боявся висоти.

Але тут не все пішло за планом, і у «холостячки» трапилася практично істерика.

"У нас були рації, щоб перемовлятися, і я сказала відразу:" повідом, як ти себе почуваєш", тому що я боялася, що він знепритомніє. І він пропав хвилин на 20. Я там внизу всю групу на вуха підняла і сказала: "де Еллерт? Де мій Еллерт?"Мене почала заспокоювати. Ні, він не відповідає, не виходить на зв'язок!"- розповіла Ксенія.

Еллерт пояснив, чому не відповідав коханій.

"Я чую її: "Саш, як справи?", але я не можу намацати рацію", - пояснив свою поведінку Олександр, але потім все ж зв'язався з Ксенією.

Відзначається, що пара літала досить тривалий час, проте глядачам показали тільки короткий фрагмент.

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