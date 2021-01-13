"Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець, переможець шоу Олександр Еллерт розповіли про пам'ятні моменти проекту, про які не знають глядачі
Подробицями поділилися в розважальному YouTube-проекті Еллерта і півфіналіста проекту і друга Олександра Андрія Рибака.
Так, один запам'ятовується епізод стався у фіналі проекту, коли Еллерт і Мішина літали на параплані. І першим в повітря піднявся Саша, який дуже боявся висоти.
Але тут не все пішло за планом, і у «холостячки» трапилася практично істерика.
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"У нас були рації, щоб перемовлятися, і я сказала відразу:" повідом, як ти себе почуваєш", тому що я боялася, що він знепритомніє. І він пропав хвилин на 20. Я там внизу всю групу на вуха підняла і сказала: "де Еллерт? Де мій Еллерт?"Мене почала заспокоювати. Ні, він не відповідає, не виходить на зв'язок!"- розповіла Ксенія.
Еллерт пояснив, чому не відповідав коханій.
"Я чую її: "Саш, як справи?", але я не можу намацати рацію", - пояснив свою поведінку Олександр, але потім все ж зв'язався з Ксенією.
Відзначається, що пара літала досить тривалий час, проте глядачам показали тільки короткий фрагмент.
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