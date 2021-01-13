Принц Гаррі, судячи з усього, вдало асимілювався в США після того, як переїхав рік тому разом з дружиною Меган Маркл і сином Арчі

Гаррі в сонячному Лос-Анджелесі не тільки бере уроки серфінгу, але, схоже, вирішив відростити довгу гриву. Актор Роб Лоу, який проживає по сусідству з Гаррі, розтрубив ЗМІ про те, що той кардинально змінив зовнішність, передає видання Daily soap dish.

За словами Лоу, принц із сім'єю ведуть відокремлене, навіть потайне, життя, рідко з'являючись на людях, але нещодавно йому вдалося побачити Гаррі за кермом машини - і це видовище сильно його вразило.

Актор заявив в ефірі телешоу Джеймса Кордена, що онук британської королеви Єлизавети тепер з новою зачіскою.

«Я тільки що зіткнувся з вашим земляком, англійським скарбом, принцом Гаррі, на світлофорі 10 хвилин тому - поділився Лоу. - Він живе приблизно в милі від мене. Взагалі він дуже замкнутий, побачити його по сусідству - все одно що побачити Лох-Несське чудовисько, і я нарешті побачив його за кермом своєї машини».

Лоу здалося, ніби у Гаррі був ззаду хвостик.

«Він промайнув дуже швидко, не цитуйте мене повністю, але схоже, що у нього хвостик, - сказав актор. - Я просто кажу... Мені, як сторонньому спостерігачеві, здалося, що його волосся відросло дуже довгим і було дуже туго стягнуте назад у те, що, як я можу припустити, було хвостом».

На резонне зауваження ведучого, може, Лоу переплутав і це був не онук Єлизавети, той з упевненістю відповів, що простежив за ним.

"О ні, це був він, тому що я пішов за ним до будинку, щоб подивитися, чи в його двір заїхала машина", - засміявся актор.



Ситуацію активно коментують в мережі: "Принц Гаррі з хвостом? Це вже надто", " цікаво, як на це відреагує принц Вільям", «Принц Гаррі лисіє. Лисіюча людина з хвостом - це якось не дуже», "вирішив у всьому наслідувати Меган Маркл".

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