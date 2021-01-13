Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала вигини в купальнику бордового кольору
Зірка заворожує красою свого тіла в 51 рік, передає Politeka.net. Джей Ло ретельно стежить за собою, вона відвідує спа-салони, а також займається в спортзалі, завдяки чому вона виглядає шикарно.
За знаменитістю слідують папараці, їх фото пізніше розлітаються мережею.
Так, на одному з пляжів можна було помітити Лопес без прикрас.
Зірка одягла купальник бордовий колір. Ліфчик тримався на тонких бретельках, які ледь не зісковзували з плечей. Груди красиво визирали з нього і привертала погляд. Здавалося, бюст може випасти, а це додавало образу додаткової пікантності.
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Тонка талія й ідеальні стегна співачки виглядали вражаюче, як завжди, нехай навіть животик і боки були не особливо плоскими.
Артистка завершила образ панамою і великими окулярами.
Фото були оприлюднені в одній з фан-груп Джей Ло. За годину пост зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів.
Користувачі мережі були в захваті від красивої фігури зірки.
Зазначимо, Дженніфер Лопес їсть виключно органічні продукти. Крім цього, раціон артистки наповнений овочами і фруктами.
"Я дбаю про своє харчування, тому що для того, щоб зробити все, що я планую за день, мені потрібно багато енергії. Моє харчування ретельно продумане, воно складається з органічних продуктів, в яких присутні високоякісні білки. Для мене особливо важливо, щоб всі продукти були свіжими",
- розповіла Джей Ло в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».
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