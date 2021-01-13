Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала изгибы в купальнике бордового цвета

Звезда завораживает красотой своего тела в 51 год, передает Politeka.net. Джей Ло тщательно следит за собой, она посещает спа-салоны, а также занимается в спортзале, благодаря чему она выглядит шикарно.

За знаменитостью следуют папарацци, их фото позже разлетаются по сети.

Так, на одном из пляжей можно было заметить Лопес без прикрас.

Звезда надела купальник бордового цвета. Лифчик держался на тонких бретельках, которые едва ли не соскальзывали с плеч. Грудь красиво выглядывала из него и привлекала взгляд. Казалось, бюст может выпасть, а это прибавляло образу дополнительной пикантности.

Тонкая талия и идеальные бедра певицы выглядели впечатляюще, как всегда, пусть даже животик и бока были не особо плоскими.

Артистка завершила образ панамой и крупными очками.

Фото были обнародованы в одной из фан-групп Джей Ло. За час пост собрал почти 100 лайков и немного комментариев.

Пользователи сети были в восторге от красивой фигуры звезды.

Отметим, Дженнифер Лопес ест исключительно органические продукты. Кроме этого, рацион артистки наполнен овощами и фруктами.

"Я забочусь о своем питанием, потому что для того, чтобы сделать все, что я планирую за день, мне нужно много энергии. Мое питание тщательно продуманное, оно состоит из органических продуктов, в которых присутствуют высококачественные белки. Для меня особенно важно, чтобы все продукты были свежими",

– рассказала Джей Ло в одном из интервью.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

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