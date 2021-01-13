Відома співачка Анастасія Кумейко, зірка "Квартал 95", показала себе з подружкою

На фото Кумейко позувала в червоному купальнику з декольте. Поруч з Анастасією можна побачити подружку в аналогічному вбранні. Дівчата посміхалися і показували себе, вибравши ракурс зверху. Красуні доповнили образи окулярами, стоячи біля води. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новенька. Нас публікували в журналах, але не пам'ятаю, в яких", - написала зірка.

На другому фото дівчата вже показалися в профіль. Красуні стояли і кудись дивилися, хвалячись довгими ногами. Кадр вийшов сонячним і захоплюючим, адже подружки виглядають бездоганно.

"Дивилися сміливо в наше майбутнє і незважаючи на складний рік - він був у підсумку відмінний для внутрішніх і зовнішніх змін на краще", підписано друге фото красуня.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже Анастасія розмістила знімки в сторіс, але зазвичай красуню засипають компліментами.

"Це пожежа», «можна милуватися вічно», «чарівні фото», «я вже відчув, і посмішку теж», "якщо не секрет, що позначає твій кулончик".

Ми писали, що відома модель, співачка, діджей Анастасія Кумейко показала свою фігуру у всій красі.

Зірка одягла блакитне бікіні, з якого ледь не вистрибували груди. Пишний бюст підстрибнув і виглядав дуже спокусливо.

Завдяки крою трусиків, трохи оголилися пружні сідниці красуні.

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