Український телеведучий Володимир Остапчук, мабуть, вирішив скласти конкуренцію співакові Олегу Виннику

Як повідомляє Politeka.net, несподівані кадри шоумен показав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Так, Остапчук вирішив поотвечать на питання своїх фоловерів в Інстасторіс, і запропонував пограти в було-не було.

Одне з питань виявилося досить пікантним. У телеведучого запитали чи був у нього інтим на першому побаченні.

Відповідаючи на запитання, Остапчук опублікував фрагмент відео з кліпу Олега Винника на пісню «божевільна любов».

За сюжетом кліпу головний герой опиняється в нескінченному лабіринті, в центрі якого знаходиться дівчина, яка укладена в Кришталеве серце. До неї рухається Олег. По дорозі його намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи один одного всілякими підступами і хитрощами.

При цьому дівчата непритомніють, побачивши співака.

Але Остапчук дещо змінив оригінальне відео. Так у спеціальному додатку він підставив своє обличчя замість Винника.

А що стосується питання, то відповідь була "ні". При цьому телеведучий дозволили собі репліку обурення, але не щодо суті питання, а щодо помилок у написанні.

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