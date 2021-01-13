Украинский телеведущий Владимир Остапчук, видимо, решил составить конкуренцию певцу Олегу Виннику
Как сообщает Politeka.net, неожиданные кадры шоумен показал на своей странице в соцсети "Инстаграм".
Так, Остапчук решил поотвечать на вопросы своих фолловеров в Инстасторис, и предложил поиграть в было-не было.
Один из вопросов оказался довольно пикантным. У телеведущего спросили был ли у него интим на первом свидании.
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Отвечая на вопрос, Остапчук опубликовал фрагмент видео из клипа Олега Винника на песню «Безумная любовь».
По сюжету клипа главный герой оказывается в бесконечном лабиринте, в центре которого находится девушка, которая заключена в хрустальное сердце. К ней движется Олег. По дороге его пытаются соблазнить разные девушки, устраняя друг друга всяческими кознями и хитростями.
При этом девушки падают в обморок, увидев певца.
Но Остапчук несколько изменил оригинальное видео. Так в специальном приложении он подставил свое лицо вместо Винника.
А что касается вопроса, то ответ был «Нет». При этом телеведущий позволили себе реплику возмущения, но не касательно сути вопроса, а относительно ошибок в написании.
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