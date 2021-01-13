Украинский телеведущий Владимир Остапчук, видимо, решил составить конкуренцию певцу Олегу Виннику

Как сообщает Politeka.net, неожиданные кадры шоумен показал на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Так, Остапчук решил поотвечать на вопросы своих фолловеров в Инстасторис, и предложил поиграть в было-не было.

Один из вопросов оказался довольно пикантным. У телеведущего спросили был ли у него интим на первом свидании.

Отвечая на вопрос, Остапчук опубликовал фрагмент видео из клипа Олега Винника на песню «Безумная любовь».

По сюжету клипа главный герой оказывается в бесконечном лабиринте, в центре которого находится девушка, которая заключена в хрустальное сердце. К ней движется Олег. По дороге его пытаются соблазнить разные девушки, устраняя друг друга всяческими кознями и хитростями.

При этом девушки падают в обморок, увидев певца.

Но Остапчук несколько изменил оригинальное видео. Так в специальном приложении он подставил свое лицо вместо Винника.

А что касается вопроса, то ответ был «Нет». При этом телеведущий позволили себе реплику возмущения, но не касательно сути вопроса, а относительно ошибок в написании.

Напомним, баталии разгорелись вокруг Олега Винника в "Голосі країни", страсти накаляются: "Из-за него..."

Как сообщала Politeka, скандальный Остапчук приоткрыл завесу личной жизни с новой женой: "Всего три простых правила"

Также Politeka писала, что белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя»