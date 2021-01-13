Відома модель Міла Кузнєцова показала себе в образі кішечки

Міла цього разу позувала в наряді з великим декольте, доповнивши образ стильними вушками замість обруча. Красуня стояла перед камерою і танцювала, хвалячись пишним бюстом максимально близько. Кузнєцова посміхалася і зовсім не соромилася показати апетитні форми, завдяки чому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадр був опублікований в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"У балони», «виглядає здорово, мила», «хотілося б потрапити в аварію, щоб ці подушки врятували мене скоріше», «рідкісна красуня Мила», «завжди приємно бачити твої фотографії, але сьогодні це особлива подія, від цього у мене тріпоче серце», «очі опустила, напевно стесняшка!)) ", "Я люблю тебе, Мила», «Кошмар", " навіщо їх постійно вивалювати так?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 15-го розміру бюста, похвалилася формами в топіку.

Цього разу кокетка навіть відчинила шубку, щоб блиснути формами ще раз.

Зірка гуляла Львовом і записала кілька сторіс.

"Боже, як люблю я це місто! Краса", - вимовила Міла.

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