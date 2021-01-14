Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе в ніжному образі

На фото красуня позувала в шовковій блузі сизого відтінку. Зірка посміхалася, задерши одну ніжку. Крім блузи на Лері нічого не було, тому можна легко оцінити ідеальні ніжки зірки. Товстолес сиділа в старому кріслі і хвалилася пікантним вбранням, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Лерочка, спасибі за таку красу з ранку! Доброго дня і чарівного настрою!", "Ці ноги. Ти богиня, завжди пам'ятай про це", " красива і прекрасна! І не варто це забувати)) ніколи", "спасибі мила за настрій", "Топ-Лера Товстолес", "ось згодна, на всі сто!", "Красуня, "" ніжки просто вогонь"," може тому ти вогонь-дівчина","неймовірна, так тримати".

Повідомляти,. що актриса "Квартал 95» і" жіночого кварталу " Ольга Жуковцова-Кияшко засвітила ексклюзивні кадри з гримерки.

У себе в Instagram 37-річна актриса опублікувала фото з ще однією зіркою студії Лерой Товстолес. Ольга була одягнена в короткий червоний топ, який підкреслив її струнку фігурку.

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