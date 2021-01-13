Шоумен і гуморист Максим Галкін показав, як розважається без своєї дружини, Алли Пугачової

Артист з'явився в одних плавках, демонструючи не тільки підкачане тіло, але і своє вміння плавати, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Галкін плавав під водою в басейні за склом. Артист всіляко вигинався, балуючись немов дитина.

"Коли я будував будинок, я зробив вікна під водою в басейні, і все не міг зрозуміти для чого 😂 тепер зрозумів, я-то думав про себе, що під водою я прям ух! Іхтіандр! Атлант! А подивився - ну так - дельфін у віці 🤣 🤣 🤣 загалом відео я знімав, сподіваючись на се**уальний образ, а вийшла як завжди комедія", - написав артист.

За дві години пост зібрав понад 600 тисяч переглядів і багато коментарів.

"😅 😅це вікна на вулицю або в будинок?", "😂 😂 😂Ви б викликали фурор)))", " Іхтіандр😂", " милий дельфін 🐬 ❤ ️ де твоя Русалонька? Або вона Жар-птиця?😂 ❤ ️ 👏 👏 👏 ", "Та ну не прибідняйтеся - ну Іхтіандр же!!! Ну просто подорослішав Іхтіандр! 😂 ", "🤣Максим ви як завжди чарівні!! 👍 👍навіть у сарказмі над собою.. 😂😂😂😂👍👍👍👍😇", "Завидна здатність знаходиться так довго без повітря)", " 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 залишайся хлопчик з нами...", "Дельфін у віці 👌 😅 😅 😅 🤪 🔥 🔥 🔥 гумор наше фффффсе!😅 😅 😅 ", "Непогана комедія!", "Плавати круто😂 тим більше спостерігати за цим😆 😆"," залипла", " А вікна виходять на вулицю?😁 👍 ", "ну так, треба ж як то бабок на лавочках розважати", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, пристрасний поцілунок Пугачової і Галкіна на публіці розбурхав мережу:"мертва жіноча хватка".

Як повідомляла Politeka, Пугачова в шортиках і в обнімку з Галкіним хизувалася на подвійному побаченні: "Алла Борисівна, ви вогонь".

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