Шоумен и юморист Максим Галкин показал, как развлекается без своей супруги, Аллы Пугачевой

Артист появился в одних плавках, демонстрируя не только подкаченное тело, но и свое умение плавать, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Галкин плавал под водой в бассейне за стеклом. Артист всячески изгибался, балуясь словно ребенок.

"Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и всё не мог понять для чего 😂 Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел - ну так - дельфин в возрасте 🤣🤣🤣 В общем видео я снимал, надеясь на се**уальный образ, а получилась как всегда комедия", - написал артист.

За два часа пост собрал более 600 тысяч просмотров и много комментариев.

"😅😅это окна на улицу или в дом?", "😂😂😂 Вы бы произвели фурор)))", "Ихтиандр😂", "Милый дельфин🐬 ❤️ Где твоя РусАллка? Или она Жар-птица?😂❤️👏👏👏", "Да ну не прибедняйтесь - ну Ихтиандр же!!! Ну просто повзрослевший Ихтиандр! 😂", "🤣Максим вы как всегда неотразимы!! 👍👍даже в сарказме над собой.. 😂😂😂😂👍👍👍👍😇", "Завидная способность находится так долго без воздуха)", "🤣🤣🤣🤣🤣оставайся мальчик с нами...", "Дельфин в возрасте👌😅😅😅🤪🔥🔥🔥 Юмор наше фффффсё!😅😅😅", "Неплохая комедия!", "Плавать круто😂 Тем более наблюдать за этим 😆😆", "Залипла", "А окна выходят на улицу?😁👍", "ну да, надо же как то бабок на лавочках развлекать", - написали пользователи сети.

Напомним, страстный поцелуй Пугачевой и Галкина на публике взбудоражил сеть: "Мертвая женская хватка".

Как сообщала Politeka, Пугачева в шортиках и в обнимку с Галкиным щегольнула на двойном свидании: "Алла Борисовна, вы огонь".

Также Politeka писала, что Галкин показал, как его балует любимый сыночек, Пугачевой ничего не досталось: «Маму не пригласили?».