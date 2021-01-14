Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила шанувальників незвичним образом

Красуня вирішила почати 2021-ий рік з епатажу, передає Politeka.net. Джей Ло продемонструвала неймовірні вигини в незвичному костюмі.

Зірка одягла наряд, що нагадував образ з космічних фільмів. Одяг підкреслив тонку талію зірки, але не це стало особливістю такого цікавого стилю красуні, а її довге волосся: "Вау, фантастика!".

Співачка одягла перуку, довге волосся було нафарбоване різними кольорами - від білого до бузкового. У таких же кольорах був зроблений макіяж артистки - тіні прикрашали її повіки й стали відмінним акцентом.

Зірка дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.

"Вранці", - підписала знімок співачка.

Фото в сторіс не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже там немає такої можливості.

Варто відзначити, що зараз на сторінку зірки підписані 138 мільйонів користувачів мережі.

Відзначимо, Дженніфер Лопес розповіла, в чому секрет її молодості. Виявляється, зірка інтенсивно доглядає за шкірою. Красуня розповіла, що завжди змиває макіяж перед сном. Для живлення і зволоження шкіри співачка використовує нічний крем, а зняти втому допомагають різні масла для обличчя.

Також зірка береже свою шкіру від сонця. Вона використовує креми з рівнем SPF не менше 30. Таким чином, красуня бережеться від передчасного старіння.

Однак при цьому зірка все одно намагається поменше бувати на сонці.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».

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