Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила шанувальників незвичним образом
Красуня вирішила почати 2021-ий рік з епатажу, передає Politeka.net. Джей Ло продемонструвала неймовірні вигини в незвичному костюмі.
Зірка одягла наряд, що нагадував образ з космічних фільмів. Одяг підкреслив тонку талію зірки, але не це стало особливістю такого цікавого стилю красуні, а її довге волосся: "Вау, фантастика!".
Співачка одягла перуку, довге волосся було нафарбоване різними кольорами - від білого до бузкового. У таких же кольорах був зроблений макіяж артистки - тіні прикрашали її повіки й стали відмінним акцентом.
Зірка дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.
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"Вранці", - підписала знімок співачка.
Фото в сторіс не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже там немає такої можливості.
Варто відзначити, що зараз на сторінку зірки підписані 138 мільйонів користувачів мережі.
Відзначимо, Дженніфер Лопес розповіла, в чому секрет її молодості. Виявляється, зірка інтенсивно доглядає за шкірою. Красуня розповіла, що завжди змиває макіяж перед сном. Для живлення і зволоження шкіри співачка використовує нічний крем, а зняти втому допомагають різні масла для обличчя.
Також зірка береже свою шкіру від сонця. Вона використовує креми з рівнем SPF не менше 30. Таким чином, красуня бережеться від передчасного старіння.
Однак при цьому зірка все одно намагається поменше бувати на сонці.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».
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