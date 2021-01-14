Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поразила поклонников необычным образом

Красотка решила начать 2021-ый год с эпатажа, передает Politeka.net. Джей Ло продемонстрировала невероятные изгибы в необычном костюме.

Звезда надела наряд, напоминавший образ из космических фильмов. Одежда подчеркнула тонкую талию звезды, но не это стало особенностью столь интересного стиля красотки, а ее длинные волосы: "Вау, фантастика!".

Певица надела парик, длинные волосы были накрашены разными цветами - от белого до сиреневого. В таких же цветах был сделан макияж артистки - тени украшали ее веки и стали отличным акцентом.

Звезда смотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы.

"Утром", - подписала снимок певица.

Фото в сторис не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь там нет такой возможности.

Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды подписаны 138 миллионов пользователей сети.

Отметим, Дженнифер Лопес рассказала, в чем секрет ее молодости. Оказывается, звезда интенсивно ухаживает за кожей. Красотка рассказала, что всегда смывает макияж перед сном. Для питания и увлажнения кожи певица использует ночной крем, а снять усталость помогают различные масла для лица.

Также звезда бережет свою кожу от солнца. Она использует крема с уровнем SPF не менее 30. Таким образом, красотка бережется от преждевременного старения.

Однако при этом звезда все равно старается поменьше бывать на солнце.

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".