Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поразила поклонников необычным образом
Красотка решила начать 2021-ый год с эпатажа, передает Politeka.net. Джей Ло продемонстрировала невероятные изгибы в необычном костюме.
Звезда надела наряд, напоминавший образ из космических фильмов. Одежда подчеркнула тонкую талию звезды, но не это стало особенностью столь интересного стиля красотки, а ее длинные волосы: "Вау, фантастика!".
Певица надела парик, длинные волосы были накрашены разными цветами - от белого до сиреневого. В таких же цветах был сделан макияж артистки - тени украшали ее веки и стали отличным акцентом.
Звезда смотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы.
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"Утром", - подписала снимок певица.
Фото в сторис не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь там нет такой возможности.
Стоит отметить, что сейчас на страницу звезды подписаны 138 миллионов пользователей сети.
Отметим, Дженнифер Лопес рассказала, в чем секрет ее молодости. Оказывается, звезда интенсивно ухаживает за кожей. Красотка рассказала, что всегда смывает макияж перед сном. Для питания и увлажнения кожи певица использует ночной крем, а снять усталость помогают различные масла для лица.
Также звезда бережет свою кожу от солнца. Она использует крема с уровнем SPF не менее 30. Таким образом, красотка бережется от преждевременного старения.
Однако при этом звезда все равно старается поменьше бывать на солнце.
Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».
Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".
Также Politeka писала, что жаркая Дженнифер Лопес экстремальным декольте уделала 20-летних красоток: "Еще моложе выглядит...".