Українська актриса Вікторія Буликто з "Дизель шоу" здивувала наслідками новорічних свят

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці красуні в isntagram.

"А як ви виглядаєте після свят?"- коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Булітко позує з іншими зірками "Дизель шоу", демонструючи наслідки новорічних свят у всій"красі".

"Мда, цей хід гірше нікуди. Їли відійшов від них", "прикольно вийшло у вас, ви виглядаєте як ніби святкували аж до Старого Нового року без перерви", "попрошу не узагальнювати", "майже також, тільки товстіший. І з диким бажанням дати кому-небудь в око", "ми після свят взагалі не відображаємося", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, актриса і зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко показала, як вона готувалася до гучного новорічного випуску. Так, знаменитість показала, як вона з колегою по сцені Сергієм Писаренком репетирували.

В одному з номерів новорічного випуску " Дизель Шоу "Вікторія Булітко повинна була зіграти роль" страшненької " дівчини, яка прийшла на сеанс масажу до Сергія Писаренка, і стала до нього відверто чіплятися.

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