Популярна українська співачка Настя Каменських зворушила шанувальників, показавшись у сміливому міні
Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, на фотографії Каменських позує в білосніжній блузці й міні-спідниці, спантеличивши українців поглядом. Під фотографією відписався і чоловік дружини Потап, який відправив дружині стікер у вигляді жовтого сердечка, що можна розцінити як "кохана".
Попри те, що фотографію знаменитість ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в неймовірний захват, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
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"Стильна крихітка", "спідниця взагалі вогонь", "крашиха", "дуже класний образ", "О, рольові ігри? Потап хто?", "очманіла", "як школяра", "прекрасна", "оце бомба", "ух, це гаряче", "вау, неперевершена", - пишуть вони.
До цього ми повідомляли, що українська співачка Настя Каменських, що відпочиває на Мальдівах, поділилася новим знімком з відпочинку
Співачка після схуднення на 20 кілограм почала активно стежити за своєю зовнішністю і розповідати про правила догляду за собою. При цьому Каменських нерідко потрапляє під хвилю критики через зайву демонстрації свого тіла.
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