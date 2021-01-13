Популярная украинская певица Настя Каменских растрогала поклонников, показавшись в смелом мини

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на фотографии Каменских позирует в белоснежной блузке и мини-юбке, озадачив украинцев взглядом. Под фотографией отписался и муж супруги Потап, который отправил жене стикер в виде желтого сердечка, что можно расценить как "любимая".

Несмотря на то, что фотографию знаменитость никак не подписала, ее поклонники пришли в невероятный восторг, о чем говорит происходящее в комментариях.

"Стильная малышка", "юбка вообще огонь", "крашиха", "очень классный образ", "О, ролевые игры? Потап кто?", "обалденная", "как школьника", "прекрасная", "вот это бомба", "ух, это горячо", "вау, непревзойденная", - пишут они.

До этого мы сообщали, что украинская певица Настя Каменских, отдыхающая на Мальдивах, поделилась новым снимком из отдыха

Певица после похудения на 20 килограмм начала активно следить за своей внешностью и рассказывать о правилах ухода за собой. При этом Каменских нередко попадает под волну критики из-за излишней демонстрации своего тела.

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

Также Politeka сообщала, что игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом

А еще Politeka писала, что Настя Каменских обескуражила новым имиджем с бусами, неожиданные кадры