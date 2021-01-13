Популярна українська співачка Даша Астаф'єва вразила шанувальників, посвітивши бездоганною фігурою в прозорій білизні
Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Яке питання - така відповідь", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що співачка запропонувала своїм шанувальникам поспілкуватися. Один з її фанатів поставив їй питання: "що для вас любов?". Для відповіді Астаф'єва опублікувала спокусливий знімок в розкритому халаті й прозорій білизні.
"Можливість дізнатися ху з ху", - коротко відповіла вона.
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Звернемо увагу, що інші шанувальники відомої співачки не змогли що-небудь сказати про дії кумира, оскільки фото Астаф'єва розмістила в каруселі сторіс.
До цього ми писали, що українська співачка Даша Астаф'єва, яка раніше була в групі Nikita, вразила розкішним виглядом в сміливому вбранні.
Астаф'єва вирішила поспілкуватися з шанувальниками, запропонувавши їм поставити їй питання. Замість відповіді Астаф'єва опублікувала фотографію в одних мотузках без білизни. Пікантні місця красуні прикривали спеціальні накладки й квітка між ніг.
Нагадаємо, що Астаф'єва в розпусному костюмчику влаштувала "казку" для дорослих.
Як повідомляла Politeka, розкута Астаф'єва притулилася до відомого красеня і розбурхала видом без білизни.
Також Politeka писала, що непередбачувана Астаф'єва подражнила кокетливим виглядом, примірявши величезний бант.