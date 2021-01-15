Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", розчулила публіку новими кадрами з переможцем шоу Олександром Еллертом

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала разом з коханим.

Задоволена Мішина похвалилася тим, як Еллерт зустрів її після роботи. Зокрема, той вирішив побалувати кохану смачною вечерею.

На кадрах Олександр (правда, видно тільки його руки) готував бургери. Хлопець розклав булочки з сиром на сковороді-гриль, а поруч інші інгредієнти: листя салату, помідори, огірки і соуси.

"У мене найприголомшливіший чоловік на світі... Прийшла зі зміни, а мене чекають такі веганські приголомшливі бургери...", - говорить за кадром Мішина, спостерігаючи за процесом.

"Я не буду показувати свого чоловіка, тому що він в дуже красивому зараз вбранні, костюмі...", - додала дівчина, стікаючи слинкою.

Олександр також зрідка коментував свої дії, зокрема, радився із Ксенією, як краще зробити.

"Давай, під низ огірочки...", - запропонував він.

"Давай, ти мій огірочок...", - ласкаво прошепотіла актриса.

Нагадаємо, після закінчення проекту "Холостячка" пара почала жити разом вже через кілька днів. На Новий рік вони встигли з'їздити у свою першу спільну відпустку - на гірськолижний курорт Буковель. Правда, екстремальний відпочинок затьмарив скандал, що спалахнув в Мережі після того, як Мішина виставила фото, де вона на сноуборді.

Актрису викрили в прибріхуванні. Раніше в інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя" та заявила, що не кататиметься.

"А в інтерв'ю сказали що кататися не будете 😀 😀 😀 😎" - "пручалася довго)))"

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