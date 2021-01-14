Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт пояснив своє рішення не знайомити Ксенію Мішину з батьками під час проекту

Як передає Politeka.net, про це 34-річний сценарист розповів в ефірі YouTube-програми "Зе інтерв'юер".

Еллерт родом з Донбасу, його мама, яка давно розлучилася з батьком, досі живе в Харцизьку (нині захоплений російськими окупантами). У 2014 році хлопець переїхав до Харкова, а ось мати навідріз відмовилася залишати малу батьківщину.

"Перші два роки доходило до легких конфліктів... "Мамо, тобі там робити нічого, ти потрібна мені тут, щоб я знав, що ти десь поруч...", - повідомив Еллерт, додавши, що вмовляння не діяли. - Так як це викликало у нас з мамою конфлікти, ми вирішили не обговорювати цей момент... Я сподіваюся, що вона вже морально готова до переїзду... треба її просто вчасно "смикнути".

Саме тому Олександр не зміг познайомити Ксенію з мамою.

"Коли мені говорили, ну, є ж Zoom... Я не хочу першу зустріч... жінку, яку люблю, знайомити, стереотипно, як в гумористичних програмах, коли батьки сидять в трусах, потім раптово встають... Я хочу наживо! Я прекрасно розумію, як буде реагувати моя мама, яка вона жива людина, яка вона активна... Я вважаю, що жива зустріч набагато крутіше буде", - виправдався Еллерт.

Також обранець Мішиної поділився тим, як мама відреагувала на його участь і перемогу в "Холостячці".

"Мама сказала відразу: "Поводься добре, Саша". Підтримувала... Коли можна було брати телефон, я писав: "Мам, все добре, не хвилюйся..." Сподіваюся, я маму не підвів... Вона дивилася кожен епізод... вона дзвонила і обговорювали... "Саш, ну, ось тут, звичайно, міг би трішечки по-іншому. А тут добре, мені сподобалося і неважливо, що там пишуть в коментарях...", - розповів Эллерт.

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