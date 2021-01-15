Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, повиляла сідницями перед камерою

Зірка, яка прославилася на весь світ завдяки своїм пишним формам, дала помилуватися ними без сорому, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Квітко позувала на балконі, з якого відкривався неймовірний вид на пляж.

Зірка одягла крихітне бікіні червоного кольору з поясом із залізних кілець в районі плавочок. Ліфчик був маленьким, і тонка тканина навряд чи прикривала груди, що висунулися з-під неї.

Тонка смужка під грудьми додала образу якоїсь особливості.

Красуня різко повернулася до камери спиною, щоб показати ще й вражаючі види ззаду.

Пружні сідниці заворожували своїми розмірами, а стрінги не приховували нічого зайвого.

Щоб зробити образ більш гарячим, модель взула червоні ботфорти.

Пост був оприлюднений у фан-групі Анастасії й тому за годину зібрав всього 100 лайків. Однак користувачі мережі залишили багато компліментів у бік красуні.

"Вау, як ти вмієш виляти сідницями", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко народилася в Калінінграді. Дівчина стала однією з моделей агентства "New Stars", в якому не користувалася особливою популярністю, а керівництво просило її схуднути.

Однак життя Анастасії заграло новими фарбами, коли вона справила враження своєю нестандартною зовнішністю на фотографа Анвара Норова. Так, з 2011 року кар'єра красуні почала рости.

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