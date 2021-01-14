Телеведуча Ольга Фреймут одним постом змусила публіку захоплюватися

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала себе з чоловіком, генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко.

Як відомо, зараз Фреймут відпочиває разом з сім'єю на Мальдівах. Незважаючи на розкішні пейзажі, відпустку трохи затьмарила негода - якраз почався сезон дощів.

Ольга і Володимир постали на фото в куртках-дощовиках і натягнутих капюшонах. Неозброєним оком помітно, що вони, якимось дивним чином (а, можливо, завдяки вдало підібраним фільтрам) неймовірно схожі.

Фреймут ніяк не підписала кадр, а тільки залишила смайлик у вигляді червоного сердечка, що означає "Любов". Зате користувачам знайшлося, що сказати:

"Дуже красиво. Неначе кадр з фільму"

"Ви схожі дуже😁😉"

"Оля, які ж ви красиві💕 💕 💕 аж дух захоплює. Щастя Вам"

"Оля, ви з чоловіком дуже красива пара! Зі Старим Новим роком Вас❤"

"Ви навіть чимось схожі між собою😍"

"Як герої фільму 😍"

"Таке атмосферне фото❤️"

"Найкраще фото де ви удвох! 💙💙👍"

"схожі один на одного! Споріднені душі"

"Гарні такі й мокренькі 😁"

До цього Фреймут виставляла фото, де вона на пляжі разом з молодшим дітьми: 4-річним Валерієм і 3-річною Євдокією.

Всі троє були в плащах, так як лив сильний дощ. Але, судячи з посмішок на обличчях, це не зіпсувало їм настрою. Щаслива Ольга присіла поруч з донькою, обійняла її за плечі і притиснула до себе. Хлопчик стояв трохи віддалік і, здавалося, розгублено підняв ручки вгору, дивлячись, як краплі вдаряються об воду.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію.

Як повідомляла Politeka, зарозуміла Фреймут почала вчити життя українців, красномовні кадри.