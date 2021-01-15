Американська фітнес-модель Ана Чері у домашньому вигляді не стала приховувати білизну, підтягнувши лямки бікіні

Модель з яскравою зовнішністю і позитивною посмішкою привернула увагу в мережі Instagram після серії кадрів, зроблених на тренуваннях. Дівчина завжди акцентує увагу на зовнішності, тому навіть на заняттях намагалася виглядати чудово і показувала форми з досить відвертих ракурсів.

Завдяки роликам і рекламі, фітнес-тренер швидко перетворилася на фітнес-модель. Тепер Чері показує різні фото, зроблені або в білизні, або в купальниках, а також спортивному одязі. Будинки, як видно по кадру, також не обходиться без пікантних деталей в образах.

Позуючи для фото, Ана має намір приспустила штани і посвітила білизною ніжно-коралового відтінку. А для більшої родзинки, Чері також розстебнула верхні гудзики крихітної майки, яка не приховала її бюст. Окуляри надали моделі образу пустотливої вчительки, що помітили фанати:

"Чудові фото !!; Занадто мило, одна з моїх улюблених твоїх фотографій; ти приголомшлива👍 🏻 🌹 🌹; добре виглядаєш; красива і шикарна дама; прекрасно🥀; Краса !!!; Привіт, дитинко; чудово 🌹 як викладач; така красива💗; прекрасний вид❤️; просто чудово 💯; обожнюю тебе, ти дуже красива!; Ух ти виглядаєш вже не таким милим янголятком 😇" »

Нагадаємо, дівчина заробляє завдяки рекламі і власному онлайн-магазину для фітнес-красунь. Образи Чері в бікіні намагається не повторювати, тому позує в самих різних купальниках модного дизайну і всіляких забарвлень.

Так, на одному їх фото, яке було опубліковано на фан-акаунті, дівчина позувала в міні-бікіні з блискучої сірої тканини на тонких лямках-ниточках. Щоб надати кадру спокусливості, Ана потягнула за зав'язки на стегнах і відвернула голову в сторону від об'єктива.

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