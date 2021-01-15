Американская фитнес-модель Ана Чери в домашнем виде не стала скрывать белье, подтянув лямки бикини

Модель с яркой внешностью и позитивной улыбкой привлекла внимание в сети Инстаграм после серии кадров, сделанных на тренировках. Девушка всегда акцентирует внимание на внешности, поэтому даже на занятиях старалась выглядеть отменно и показывала формы с довольно откровенных ракурсов.

Благодаря роликам и рекламе, фитнес-тренер быстро превратилась в фитнес-модель. Теперь Чери показывает разные фото, сделанные либо в белье, либо в купальниках, а также спортивной одежде. Дома, как видно по кадру, также не обходится без пикантных деталей в образах.

Позируя для фото, Ана намерено приспустила штаны и посветила бельем нежно-кораллового оттенка. А для большей изюминки, Чери также расстегнула верхние пуговицы крошечной майки, которая не скрыла ее бюст. Очки придали модели образа озорной учительницы, что подметили фанаты:

«Великолепные фото !!; Слишком мило, одна из моих любимых твоих фотографий; Ты потрясающая👍🏻🌹🌹; Хорошо выглядишь; Красивая и шикарная дама; Прекрасно 🥀; Красота !!!; Привет, детка; Великолепно 🌹 как преподаватель; Такая красивая💗; Прекрасный вид❤️; Просто великолепно 💯; Обожаю тебя, ты очень красивая!; Ух ты выглядишь уже не таким милым ангелочком 😇».

Напомним, девушка зарабатывает благодаря рекламе и собственному онлайн-магазину для фитнес-красоток. Образы Чери в бикини старается не повторять, поэтому позирует в самых разных купальниках модного дизайна и всевозможных расцветок.

Так, на одном их фото, которое было опубликовано на фан-аккаунте, девушка позировала в мини-бикини из блестящей серой ткани на тонких лямках-ниточках. Чтобы придать кадру соблазнительности, Ана потянула за завязки на бедрах и отвернула голову в сторону от объектива.

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