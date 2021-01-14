Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи викликала фурор фото в одній сіточці

Зірка прославилася в якості моделі, яка ніколи не соромилася свого тіла, пише Politeka.net. Красуня без сорому демонструє форми в найвідвертіших нарядах і навіть іноді без них.

Сміливі знімки назавжди залишаються в серцях шанувальників, які пізніше згадують їх і публікують у своїх фан-акаунтах.

У мережі опублікували знімок із зіркою, що надягла на оголене тіло тонку сіточку.

Зірка блиснула пишним бюстом і підкорила його розмірами. Великі груди спокусливо випирали, і з сіточки визирало найпотаємніше, що анітрохи не бентежило красуню.

Емілі потягнула за тонку зав'язочку плавочок і подивилася в камеру. Її обличчя осяяла легка посмішка, а погляд був якимось зухвалим.

Оскільки група тільки набирає популярність, фото не зібрало багато лайків і коментарів.

Користувачі мережі все ж написали багато захоплених коментарів у бік спокусниці.

"Гідна поцілунків", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що брала участь у відвертих фотосесіях не тільки заради самовираження, а й заради грошей. Зірка зазначила, що отримує вигоду зі своєї зовнішності, працюючи моделлю.

Красуня захотіла прославитися у 20 років, а після отриманої слави вона поскаржилася, що тепер люди вважають її лише секс-символом, й не бачать у неї інших здібностей і не сприймають серйозно її розмови про політику.

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