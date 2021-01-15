Популярна українська співачка Тіна Кароль підкорила своїми образами в красивих нарядах

Спокуслива артистка вже тривалий час є тренером популярного шоу "Голос країни", передає Politeka.net. У кожному випуску красуня постає перед глядачем в шикарному образі.

На офіційній сторінці проекту вирішили згадати одні з найяскравіших і пам'ятних нарядів артистки. (Щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця сторінки).

У кожному платті або костюмі Тіна виглядає чудово. Відмінним завершенням до всіх образів стають красиві прикраси, а також макіяж, переважно, з акцентом на пухкі губи.

"@tina_karol на #Голоскраїни завжди вражала цікавими образами😍

Дивись архівні фото і пиши в коментарях, який образ запам'ятався тобі найбільше", - написали автори поста.

Всього за п'ять хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"у всіх прекрасна😻❤️", "Тіна завжди прекрасна 😍❤️", "Краща😍 🔥", "завжди і скрізь шикарна😍 🔥", "Тіна у всіх образах прекрасна😍 😍"," на цих фото 10 років життя Тіни, а як ніби просто щотижня фотографували! Ікона🙏 🏻 😍", "найкраща 🔥 ❤ ️❤️❤️всі образи чудові", "вона у всіх образах королева", " всі образи по-своєму прекрасні! 😍 ", "Вона у всіх дивовижна і красива❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль залишилася тренером в новому сезоні "Голосу країни".

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