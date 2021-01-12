Популярная певица Тина Кароль в красном платье восхитила сеть стильным образом

Известная артистка привыкла привлекать внимание к себе трендовыми образами и пикантными нарядами с глубокими декольте. Каждое появление Тины Кароль на шоу вызывает бурный восторг у поклонников, ведь она свои образы не повторяет и мастерски выбирает классические платья.

Одно из фото обсудили на фан-странице звезды ее поклонники. На представленном кадре Тина позировала в красном платье довольно простого дизайна и без каких-либо принтов и украшений. Изюминкой в ее луке стала лишь знаменитая красная помада, которая удивительно хорошо ей идет.

Отметим, Тина Кароль следит за своим здоровьем. Звезда утверждает, что каждой девушке нужно пить много воды, ведь это залог вечной красоты, а также отказаться от вредных привычек. Одно из самых главных бьюти-правил Тины Кароль: давать коже передышку после тяжелого сценического грима. Поэтому не удивительно, что на сцене певица всегда сияет.

«Сильна ⚡️; Мисс Украина❤; Красивая обаятельная сексуальная💗💗; Шикарнаяяяя; Неописуемая; Красотка💥; Королева🔥😍💔; Красная роза; Сногшибательная, ошеломляющая❤️; Княгиня ♥️🌹; Богиня❤️; Нежная😘».

В то же время дома или на отдыхе, а также вне работы певица старается не наносить макияж, чтобы не портить кожу. Звезда не только избегает внимания, но и в повседневных делах не показывает личных кадров. В виде исключения Тина периодически демонстрирует подготовку к концертам или же кадры с работы в студии.

Как видно на небольшом ролике, в этот раз Кароль засветилась в необычном уставшем виде, который озадачил поклонников. По их мнению, певица выглядела без макияжа не так, как обычно, а слишком изнеможенной и даже депрессивной.

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