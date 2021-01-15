Популярная украинская певица Тина Кароль покорила своими образами в красивых нарядах

Соблазнительная артистка уже продолжительное время является тренером популярного шоу "Голос країни", передает Politeka.net. В каждом выпуске красотка предстает перед зрителем в шикарном образе.

На официальной странице проекта решили вспомнить одни из самых ярких и запоминающихся нарядов артистки. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

В каждом платье или костюме Тина выглядит великолепно. Отличным завершением ко всем образам становятся красивые украшения, а также макияж, преимущественно, с акцентом на пухлые губы.

"@tina_karol на #Голоскраїни всегда поражала интересными образами😍

Смотри архивные фото и пиши в комментариях, какой образ запомнился тебе больше всего", - написали авторы поста.

Всего за пять минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"во всех прекрасна😻❤️", "Тина всегда прекрасна 😍❤️", "Лучшая 😍🔥", "Всегда и везде шикарная😍🔥", "Тина во всех образах прекрасна😍😍", "На этих фото 10 лет жизни Тины, а как будто просто каждую неделю фотографировали! Икона 🙏🏻😍", "Самая лучшая🔥❤️❤️❤️Все образы восхитительные", "Она во всех образах королева", "Все образы по-своему прекрасны! 😍", "Она во всех удивительна и красива❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль осталась тренером в новом сезоне "Голосу країни".

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