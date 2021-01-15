Співачка і комік, Алла Пугачова і Максим Галкін відповідно, виховують двох чарівних дітей

Малюки, Гаррі і Ліза, з'явилися на світ у 2013 році, пише Politeka.net. Попри такий невеликий вік, у дітей вже з'явилися шанувальники. Користувачі мережі створюють фан-сторінки, на яких публікують знімки дітлахів.

Цього разу в групі Лізи Галкіної з'явилося одне з її архівних фото. Маленька красуня з великими очима позувала в червоному головному уборі.

Білява дівчинка дивилася в камеру і посміхалася.

"Копія примадонна, Лізок🙏 🏼❤️", - написали автори поста.

За півгодини публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів. Не всі користувачі Мережі були згодні з твердженням автора.

"Абсолютно не схожа!", "Нічого спільного!", "Вона близько не схожа, на Христину і на Аллу.

Поруч з ними навіть не стояла", " копія Примадонни - її старша дочка Христина! подивіться вже заради інтересу фільм "Опудало", де Христина в головній ролі і порівняйте з Лізою! всі красуні, безумовно, але Ліза на матір не походить абсолютно!", "Інший тип обличчя", " де ви бачите копію. Лестите господа", " кривляння точно Алли. І посмішка-посмішка трохи вправо, і вказівний пальчик вгору !😊 ", "Вона сама собі примадонна", " божественне створіння!!! Симпапуля!!!", "Точно лестите, Ліза красуня!", "Так!!! Особливо очі", " Красатулечка, обожнюю тебе!!!!💋 💋 💋 ", "Не схожа але дуже хороша красуня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що талановиті діти Пугачової і Галкіна порадували тата, отримавши незвичайні подарунки: «у Лізи скромніше...».

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін у підстрелених штанях влаштував перед 71-річною Пугачовою сеанс зваблювання: "Бог...".

Також Politeka писала, що Пугачова втекла від Максима Галкіна на мороз і розбурхала зухвалим виглядом: "всім приклад!".