Відома українська "плюс сайз" модель Інна Горячківська продемонструвала форми у великому вирізі

Зірка володіє бюстом 15-го розміру, який просто неможливо приховати, пише Politeka.net. Красуня спеціально одягає найсміливіші вбрання, в яких її форми виглядають ще ефектніше - аж не відірватися.

Інна записала сторіс в Instagram, на яких блиснула пишним бюстом в сміливому декольте. Модель розстебнула блискавку, щоб показати свої об'єми у всій красі. Акценту принадам додав ланцюжок з кулоном.

Зірка розпустила довге рівне волосся, і записала кілька відео, в яких розповіла, чим займається.

За словами моделі, в школі вона не любила вчити вірші, але зараз її діяльність пов'язана саме з вченням текстів. Інна зараз вчить новий сценарій.

Також зірка зізналася, що її знову заблокували в "Tik ToK" і звернулася до своїх шанувальників за порадою.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Інна Горячківська описує себе. як дуже веселу і позитивну. Зірка розповіла, що з нею ніколи не буває нудно.

За словами моделі, знайомі їй постійно твердили, що вона природжена актриса. Можливо, саме тому Інна стала випускницею Київського національного університету культури і мистецтв, де здобула освіту у сфері акторської майстерності.

У 2019 році модель завоювала титул "Міс України" з великим розміром грудей.

Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, Вага 95 кг.

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